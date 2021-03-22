Lexus презентував ексклюзивну версію седана IS

Lexus презентував найпотужнішу в історії моделі версію IS 500 F Sport Performance Launch Edition.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Через місяць після дебюту седана IS 500 F Sport Performance компанія Lexus представляє версію Launch Edition. Всього буде виготовлено 500 екземплярів, які будуть доступні тільки для покупців у Північній Америці.

Зовні IS 500 Launch Edition виділяється 19-дюймовими 7-спицевими кованими дисками Matte Black BBS pressroom.lexus.com

IS 500 Launch Edition отримає у своє розпорядження атмосферний 5-літровий V8. Він розвиває потужність 478 к.с. за 7100 об/хв та 536 Нм за 4800 об/хв. У парі з ним працює виключно 8-ступенева автоматична коробка передач.

IS 500 Launch Edition отримає в своє розпорядження атмосферний 5-літровий V8 pressroom.lexus.com

Порівняно зі звичайним седаном IS 500, версія Launch Edition відрізняється обробкою інтер'єру з чорної та сірої замші Ultrasuede, яка прикрашає передні та задні крісла, дверні карти та центральну консоль.

Рульове колесо з підігрівом отримало декоративні вставки із сріблястого ясена з чорним логотипом F Sport Performance pressroom.lexus.com

Крім того, рульове колесо з підігрівом отримало декоративні вставки із сріблястого ясена з чорним логотипом F Sport Performance. На центральній консолі, що оброблена сріблястим ясенем, встановили плакетку з порядковим номером екземпляра. На приладовій шкалі F Sport активується особлива заставка Launch Edition.

На центральній консолі, також обробленою сріблястим ясенем, встановили плакетку з порядковим номером екземпляра pressroom.lexus.com

Порівняно зі звичайним седаном IS 500, версія Launch Edition відрізняється обробкою інтер'єру з чорної та сірої замші Ultrasuede pressroom.lexus.com

Зовні IS 500 Launch Edition виділяється 19-дюймовими 7-спицевими кованими дисками Matte Black BBS. Варто зазначити, що кожен із них важить на 1,8 кг менше, ніж аналогічні диски на моделі IS F Sport.

Launch Edition не залишиться непоміченим завдяки ексклюзивниму кольору Incognito, у який будуть пофарбовані всі 500 екземплярів новинки pressroom.lexus.com

Launch Edition не залишиться непоміченим завдяки ексклюзивному кольору Incognito, у який будуть пофарбовані всі 500 екземплярів новинки.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Lexus створила концепт автомобіля для геймерів Gamers 'IS. Його розробили разом із підписниками стрімерши Леслі Фу, відомої під ніком Fuslie, яка на Twitch має понад пів мільйона фоловерів.