Land Rover Defender з фільму про Джеймса Бонда з’явився у Києві

У столиці в автосалоні Jaguar Land Rover Київ Захід експонується Land Rover Defender, який брав участь у зйомках фільму "007: Не час помирати".

Головний герой Джеймс Бонд їздив на Aston Martin, а Land Rover Defender обрали "погані хлопці". В фільмі позашляховики стрибали на трамплінах, пересувалися бездоріжжям, долали водні перешкоди, переверталися та пошкоджувалися. Про це повідомляє "24 канал" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Одна з вцілілих моделей приїхала у Київ, і вона навіть у тому бруді, яким покрилася на зйомках. Автомобіль експонується відкритим, тому можна побачити оснащення Defender, який знімався у фільмі про Бонда.

Машина брала участь в каскадерських трюках, тож всередині встановили каркас безпеки, запобіжні паливні елементи, системи пожежогасіння, гідравлічні ручні гальма, роз'єднувачі акумуляторів, гоночні сидіннями з п'ятиточковими ременями безпеки.

Кліренс нового Land Rover Defender становить 291 мм. Він забезпечує значення кутів в’їзду, поздовжньої прохідності та з’їзду 38, 28 та 40 градусів відповідно. Завдяки системі Terrain Response 2 максимальна глибина подолання броду становить 900 мм.

Команда дизайнерів автомобіля тісно співпрацювала з керівником зі спецефектів і бойових транспортних засобів Крісом Корбулдом над вимогами до Defender. Позашляховики для зйомок стали першими автомобілями цієї моделі, які були вироблені на новому заводі Jaguar Land Rover у Словаччині.

Вони були створені на основі Defender X у чорному кольорі Santorini Black із темними 20-дюймовими колесами та професійними шинами для бездоріжжя.

Зазначається, що в автосалоні поряд з "бондівським" Land Rover Defender можна побачити і товарні машини, щоб порівняти їх.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Land Rover презентував новий Defender, який оснащений V8 із наддувом потужністю 518 кінських сил і 625 Нм крутного моменту.