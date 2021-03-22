Lamborghini презентує дві новинки з V12 у 2021 році

Lamborghini представить дві нові моделі з двигуном V12 вже у 2021 році. Однією з них може виявитися наступник Aventador.

У звіті щодо продажів у 2020 році Lamborghini заявила, що до Huracan STO приєднаються два нових продукти з "знаковим V12". Відомо, що майбутній Aventador буде мати атмосферний V12 з гібридною силовою установкою, і він може вийти наступного року, тому дебют у 2021 році можливий. Про це повідомили у Motor1.

Є припущення, що компанія створить інший гібрид на базі Aventador, подібний до моделі Sian. Вона відрізняється від традиційних гібридних транспортних засобів тим, що використовує систему суперконденсаторів та видає 819 кінських сил. Невідомо, чи це буде похідна модель від Sian, але, якщо так, то в неї, швидше за все, буде обмежене виробництво до 100 машин.

Що стосується другого авто, то це може бути ще одна дивна індивідуальна конструкція, як SC20, але навряд Lamborghini робитиме такий сміливий тизер для одноразового проєкту. Також мало ймовірно, що це пов'язано з позашляховиком Urus, який вже розробляється.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Lamborghini розповіли 5 фактів про новий Huracan STO. Відомо, що він оснащений 5,2-літровим V8, який видає 630 к.с. та 565 Нм.