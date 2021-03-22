Lamborghini представит две новинки с V12 в 2021 году

Lamborghini представит две новые модели с двигателем V12 уже в 2021 году. Одной из них может оказаться преемник Aventador.

В отчете по продажам в 2020 году Lamborghini заявила, что к Huracan STO присоединятся два новых продукта с "знаковым V12". Известно, что будущий Aventador будет иметь атмосферное V12 с гибридной силовой установкой, и он может выйти в следующем году, поэтому дебют в 2021 году возможен. Об этом сообщили в Motor1.

Есть предположение, что компания создаст другой гибрид на базе Aventador, подобный модели Sian. Она отличается от традиционных гибридных транспортных средств тем, что использует систему суперконденсаторов и выдает 819 лошадиных сил. Неизвестно, будет ли это производственная модель от Sian, но, если так, то у нее, скорее всего, будет ограниченно производство до 100 машин.

Что касается второго авто, то это может быть еще одна странная индивидуальная конструкция, как SC20, но вряд Lamborghini делать такой смелый тизер для одноразового проекта. Также маловероятно, что это связано с внедорожником Urus, который уже разрабатывается.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Lamborghini рассказали 5 фактов о новом Huracan STO. Известно, что он оснащен 5,2-литровым V8, который выдает 630 л.с. и 565 Нм.