Компанія UPG розширює мережу АЗК в Україні та стає ще ближчою до клієнтів. На відкриття нового столичного комплексу завітали генеральні партнери мережі з Білорусі.

Мережа АЗК UPG пропонує своїм клієнтам пальне із Білорусі, а саме з Мозирського нафтопереробного заводу. Якість виробленої там продукції відзначена в багатьох країнах світу.

"Наше підприємство є флагманом білоруської нафтопереробки – ми випускаємо продукцію, яка відповідає найжорсткішим вимогам будь-яких світових стандартів. Ми використовуємо найсучасніші методи переробки сировини, завдяки яким досягається досить велика глибина переробки. Саме це забезпечує високу якість продукції", – розповідає Олег Протасов, заступник генерального директора ВАТ "Мозирський НПЗ".

Для компанії UPG це принципова позиція –пропонувати покупцям лише заводське пальне без присадок. До того ж, компанія володіє власним автопарком бензовозів та здійснює всю логістику від заводу до колонки самостійно, що дозволяє контролювати якість на всіх етапах.

"Нафтопродукти нашого виробництва мають стандарт Євро 5, а скраплений газ – ЄП 589. Ми здійснюємо повний контроль всіх етапів виробництва. У кожного із заводів є акредитовані лабораторії, які не допустять надходження неякісної сировини, і надалі, перед відправленням продукт буде перевірений на відповідність цим вимогам", – коментує Сергій Каморніков, заступник генерального директора РУП "ВО "Белоруснефть".

Окрім високої якості продукції, новий автозаправний комплекс вражає оновленим дизайном у чорно-зелених відтінках, неоновим освітленням навісів та сучасними LED-екранами з актуальними пропозиціями.

"Приємно, що компанія свого часу зробила ставку на білоруські продукти, і з невеликої компанії виросла у серйозного гравця та відкриває вже 70-ту заправку. Заправка, на наш погляд, на рівні лідерів європейського масштабу", – ділиться своїми враженнями Євген Поспєлов, генеральний директор ТОВ "БНК-Україна".

Для комфорту та зручності клієнтів мережа АЗК UPG пропонує вдосталь цікавих пропозицій. Зокрема, для постійних клієнтів діє програма лояльності UPGgood із суттєвими бонусами за заправку авто. Також компанія розвиває на АЗК мережу ресторанів VIVO сafé.

Всі страви тут готують професійні кухарі, здатні задовольнити смаки найвибагливіших клієнтів. Нещодавно меню поповнилось італійськими салатами, морепродуктами, клаб-сендвічами та іншими делікатесами.