Компания UPG расширяет сеть АЗК в Украине и становится еще ближе к клиентам. Открытие нового столичного комплекса посетили генеральные партнеры сети из Беларуси.

Сеть АЗК UPG предлагает своим клиентам горючее из Беларуси, а именно с Мозырского нефтеперерабатывающего завода. Качество производимой там продукции отмечено во многих странах мира.

"Наше предприятие является флагманом белорусской нефтепереработки — мы выпускаем продукцию, которая отвечает самым жестким требованиям любых мировых стандартов. Мы используем самые современные методы переработки сырья, благодаря которым достигается достаточно большая глубина переработки. Именно это обеспечивает высокое качество продукции", – рассказывает Олег Протасов, заместитель генерального директора ОАО "Мозырский НПЗ".

Для компании UPG это принципиальная позиция – предлагать своим покупателям только заводское топливо без присадок. К тому же, компания владеет собственным автопарком бензовозов и осуществляет всю логистику от завода до колонки самостоятельно, что позволяет контролировать качество на всех этапах.

"Нефтепродукты нашего производства имеют стандарт Евро 5, а сжиженный газ — ЕН 589. Мы осуществляем полный контроль всех этапов производства. У каждого из заводов есть аккредитованные лаборатории, которые не допустят поступления некачественного сырья, и в дальнейшем перед отправлением продукт будет проверен на соответствие этим требованиям", – комментирует Сергей Каморников, заместитель генерального директора РУП" ПО "Белоруснефть".

Кроме высокого качества новый автозаправочный комплекс поражает обновленным дизайном в черно-зеленых оттенках, неоновым освещением навесов и современными LED-экранами с актуальными предложениями.

"Приятно, что компания в свое время сделала ставку на белорусские продукты, и из небольшой компании выросла в серьезного игрока и открывает уже 70 заправку. Заправка, на наш взгляд, на уровне лидеров европейского масштаба", – делится своими впечатлениями Евгений Поспелов, генеральный директор ООО "БНК-Украина".

Для комфорта и удобства клиентов сеть АЗК UPG делает много интересных предложений. В частности, для постоянных клиентов действует программа лояльности UPGgood с существенными бонусами за заправку авто. Также компания развивает на АЗК сеть ресторанов VIVO сafé.

Все блюда здесь готовят профессиональные повара, способные удовлетворить вкусы даже самых требовательных клиентов. Недавно меню пополнилось итальянскими салатами, морепродуктами, клаб-сэндвичами и другими деликатесами.