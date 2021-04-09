Kia Sonet обзавівся 7-місною версією

Сергій Іванов Новини 10:15, 9.04.2021 Оновлено: 10:33, 9.04.2021

Корейська компанія Kia розширила сімейство кросоверів Sonet новою 7-місною модифікацією.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Після недавнього презентування семимісного кросовера Huyndai Alcazar, свій варіант для великої компанії підготували в родинному Kia.

Kia Sonet 7 Seater має довжину 4120 мм
kia.com

Нова версія моделі Sonet має довжину 4120 мм. На третьому ряду місця небагато, і сидіння призначені для дітей та дорослих зростом не більш ніж 160 см. Ще однією відмінністю від звичайної 5-місної моделі стали нові сидіння другого ряду, які не тільки відкидаються вперед, але і розділені у пропорції 60:40.

На третьому ряду місця небагато, і сидіння призначені для дітей та дорослих зростом не більш ніж 160 см
kia.com
Салон Kia Sonet

Для Kia Sonet пропонується бензиновий півторалітровий двигун потужністю 115 сил. У тандемі з ним може працювати 6-ступінчаста "механіка" або варіатор, а привід здійснюється на передню вісь. Додатковий ряд сидінь обійдеться у $450, а вартість новинки стартує з позначки $13700. Першими новинку зможуть придбати жителі Індонезії, а потім кросовер очікується і в інших країнах регіону.

Додатковий ряд сидінь обійдеться в $ 450, а вартість новинки стартує з позначки $ 13700
kia.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia провела презентацію електромобіля EV6.

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