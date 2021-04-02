Карти Google будуть направляти водіїв на екологічні маршрути

Карти Google почнуть направляти водіїв на маршрути, на яких вони лишать найменший вуглецевий слід. Програма буде використовувати дані про дорожній рух та нахили дороги.

Компанія заявила, що це спочатку запрацює в США у 2021 році, а пізніше у решті світу. Нова функція є частиною її зобов’язань щодо боротьби зі зміною клімату. Про це повідомляє BBC.

При запуску додатку за замовчуванням буде обраний "екологічний" маршрут, але від нього можна відмовитися. Якщо альтернативні маршрути будуть значно швидшими, Google запропонує вибір і дозволить користувачам порівняти прогнозовані викиди.

"Приблизно для половину маршрутів ми можемо знайти більш екологічний варіант, з мінімальною втратою часу або взагалі без неї", – сказав директор продуктів Google Рассел Дікер.

Для технології використовують дані про викиди на основі тестування різних автомобілів і типів доріг, спираючись на аналітичні дані Національної лабораторії відновлюваної енергетики США (NREL). Інформація щодо схилів та нахилів відображається разом із аерофотознімками та супутниковими знімками.

Крім того, з червня Google почне попереджати водіїв про поїздки через зони з низьким рівнем викидів, де деякі транспортні засоби обмежені. Вони поширені в таких країнах, як Німеччина, Франція, Нідерланди, Іспанія та Великобританія.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Fiat разом з Google створив спеціальні версії 500, 500X та 500L, які отримали нові функції від американського технологічного гіганта.