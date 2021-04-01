Fiat разом з Google зробили спеціальні видання Fiat 500

Fiat у партнерстві з Google створив спеціальні версії 500, 500X та 500L. В них додали систему голосового управління американської IT-компанії.

Оновлення дозволяє водіям за допомогою голосового управління та смартфона віддалено підключатися до свого автомобіля. У Fiat кажуть, що система "Hey Google" дозволяє власникам перевіряти інформацію про те, де стоїть їхня машина, скільки у неї пального та загальний пробіг, пройдений за день. Про це повідомляє AutoExpress.

"Hey Google" навіть надішле повідомлення на телефон власника, якщо виявить спробу крадіжки, якщо автомобіль перевищує швидкість або якщо він виїжджає з визначеної зони.

Всі три спеціальні моделі також отримують декілька дизайнерських оновлень, включаючи чорно-білу обробку та значок "Hey Google" для передніх колісних арок. Всередині моделей – нова оббивка сидінь з логотипом Google і свіжа матова срібна приладова панель з білим логотипом 500. Графіка "Hey Google" також відображається на інформаційно-розважальному екрані кожного автомобіля під час запуску.

Стандартне обладнання для Fiat 500 Hey Google включає 15-дюймові легкосплавні колеса, багатофункціональне спортивне кермо, стереосистему з шістьма динаміками та 7-дюймову інформаційно-розважальну систему з Apple CarPlay та Android Auto.

Для нього доступний лише 1,0-літровий трициліндровий гібридний агрегат потужністю 69 к.с. і 92 Нм крутного моменту. Двигун поєднується з шестиступеневою механічною коробкою передач. Міський автомобіль спеціального випуску доступний як хетчбек, так і кабріолет. Ціни починаються від 16 005 фунтів стерлінгів для першого та 18 655 фунтів стерлінгів для останнього.

500X Hey Google стандартно постачається з 16-дюймовими легкосплавними колесами, передніми протитуманними фарами, датчиками паркування ззаду та склоочисниками. Салон також отримує центральний підлокітник, багатофункціональне кермо та стереосистему з шістьма динаміками.

Кросовер пропонує два бензинові двигуни: 1,0-літровий трициліндровий 118-сильний і 1,3-літровий чотирициліндровий 148-сильний. Ціни починаються від 20 764 фунтів стерлінгів на двигун початкового рівня та 23 264 фунтів стерлінгів на більш потужний агрегат.

Fiat 500L Hey Google стандартно поставляється з 16-дюймовими легкосплавними колесами, ручним кондиціонером і єдиним доступним 1,4-літровим чотирициліндровим бензиновим агрегатом потужністю 94 к.с. Ціни на нього починаються від 20 345 фунтів стерлінгів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Fiat показав маленький крос-хетч за $8600. Він отримав три комплектації – Easy, Like та Treeking.