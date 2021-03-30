Кабмін продовжив терміни використання водійських посвідчень старого зразка

Сергій Іванов Новини 15:05, 30.03.2021 Оновлено: 15:05, 30.03.2021

Кабінет Міністрів України продовжив терміни використання бланків старого зразка, які ще є в сервісних центрах МВС.

Про це повідомили на сайті ГСЦ МВС. Проте, найближчим часом у сервісних центрах почнуть видавати нові формуляри посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Кабінет Міністрів України продовжив терміни використання бланків старого зразка
facebook.com/hsc.gov.ua

Нові посвідчення повністю адаптовані до міжнародних вимог, має три мови – українську, англійську, та частково – французьку, та чинні на території Європи та у багатьох країнах світу.

Крім того, відтепер на посвідченні вказується група крові (резус-фактор) водія. Це дозволяє лікарям оперативно надавати першу медичну допомогу потерпілим у разі ДТП. Також вказані дані згоди або незгоди на посмертне донорство. Уся інформація вноситиметься до посвідчення водія лише за письмовою згодою власника.

На пластиковій картці свідоцтва про реєстрацію – безконтактний електронний чіп. Це у майбутньому дозволить поліції та прикордонникам зчитувати усю інформацію про авто.

Але і це ще не все. В Україні змінили визначення адміністративно-територіальної належності транспортного засобу. Тепер номерні знаки закріплюватимуть не за місцем прописки власника, а за місцем реєстрації (перереєстрації) авто.

Основним нововведенням є те, що кожний сервісний центр МВС видаватиме на транспортні засоби, незалежно від місця прописки власника, номерні знаки лише своєї області. Водночас це не поширюється на знаки, які громадяни залишили на платному зберіганні в сервісному центрі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у МВС розповіли, як формуються номерні знаки. Зокрема, до їх переліку додалися номерні знаки для електромобілів.

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