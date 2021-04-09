JOST презентували систему автоматичного зчеплення вантажівок із напівпричепами

JOST презентували нову систему автоматичного зчеплення KKS, яка дозволяє водієві з’єднувати та роз’єднувати напівпричіп за допомогою пульта дистанційного керування.

Інноваційна система зчеплення JOST поєднує в собі електричне шасі Modul E-Drive, датчики, автоматичну систему змащення LubeTronic, пульт дистанційного керування KKS та сертифікований ISO 13044-2 роз'єм KKS. Про це повідомляє сайт Transport Engineer (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

У JOST зазначають, що зчеплення та розчеплення напівпричепа все ще є тривалою та складною процедурою. З KKS водій керує процесом зчеплення з датчиками, які забезпечують актуальну інформацію на всіх етапах операції.

Шасі Modul E-Drive автоматично розгортаються натисканням кнопки, і сідло розблокується дистанційно. Кабелі для повітря, електрики і ABS/EBS більше не потрібно від'єднувати вручну: роз'єм KKS відключає всі необхідні з'єднання між вантажівкою і напівпричепом. Як тільки ця інформація відображається на пульті дистанційного керування KKS, вантажівка повертається назад, поки шпилька надійно не зафіксується в замку сідла.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, у Німеччині планують створити міжміську дорогу для електричних вантажівок, на якій у чотирьох місцях побудують зарядні станції.