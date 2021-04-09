JOST презентовали систему автоматического сцепления грузовиков с полуприцепами

JOST презентовали новую систему автоматического сцепления KKS, которая позволяет водителю соединять и разъединять полуприцеп с помощью пульта дистанционного управления.

Инновационная система сцепления JOST сочетает в себе электрическое шасси Modul E-Drive, датчики, автоматическую систему смазки LubeTronic, пульт дистанционного управления KKS и сертифицированный ISO 13044-2 разъем KKS. Об этом сообщает сайт Transport Engineer (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В JOST отмечают, что сцепление и расцепления полуприцепа все еще является длительной и сложной процедурой. С KKS водитель управляет процессом сцепления с датчиками, которые обеспечивают актуальную информацию на всех этапах операции.

Шасси Modul E-Drive автоматически разворачиваются нажатием кнопки, и седло разблокируется дистанционно. Кабели для воздуха, электричества и ABS/EBS больше не нужно отсоединять вручную: разъем KKS отключает все необходимые соединения между грузовиком и полуприцепом. Как только эта информация отображается на пульте дистанционного управления KKS, грузовик возвращается назад, пока шпилька надежно не зафиксируется в замке седла.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в Германии планируют создать междугородную дорогу для электрических грузовиков, на которой в четырех местах построят зарядные станции.