Honda презентувала серійний Civic із новим дизайном

Honda представила виробничу версію одинадцятого покоління Civic. У листопаді 2020 компанія показувала прототип моделі.

Наразі є тільки одне зображення автомобіля, яким доведеться задовольнятися до 28 квітня, коли опублікують повну галерею новинки разом із технічними характеристиками. Про це повідомляє Motor1.

Вже зараз можна побачити флагманський комплект Touring, який виглядає майже так само, як і Civic Prototype до цього. Додалися протитуманні фари та видалилися чорні блискучі акценти. Натомість серійна модель має матову чорне оброблення на верхній та нижній решітках, а також на обшивці повітрозабірника. Темні бічні дзеркала, які були у прототипа, зробили в колір кузова.

Будучи найдорожчою версією групи, Civic Touring 2022 року має люк в даху і передні датчики паркування, які мають цікаве розташування, оскільки встановлені у верхній решітці. Суцільно чорні колеса прототипу поступились місцем двоколірному набору, тоді як чорна обробка бічних спідниць тепер має той же колір, що і кузов. Повністю перероблений інтер'єр Honda не демонструє.

Після світової прем'єри в кінці місяця, Civic 2022 року прибуде до дилерських центрів вже цього літа. Виробництво відбуватиметься на заводі в штаті Індіана, США, де через кілька місяців також поставлять на конвеєри хетчбек Civic. Відомо, що до сімейства повернуться версії Si і Type R, але з нього видалять купе.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Honda зареєструвала новий товарний знак для позашляховиків.