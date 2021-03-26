FIAT показав маленький крос-хетч за $8600

Мексиканський підрозділ Stellantis Mexico представив яскраву новинку – компактний міський крос-хетч Fiat Mobi.

Про це повідомляє портал Carscoops. Покупцям запропонують три комплектації на вибір – Easy, Like та Treeking.

Базова версія Easy отримала 14-дюймові сталеві диски, чорні ручки дверей, ДХВ, кондиціонер, регульовану по висоті рульову колонку, дві фронтальні подушки безпеки, ABS, EBD, кріплення ISOFIX та спинку заднього ряду, що складається у пропорції 40/60. Вартість новинки стартує з 179900 песо, що за нинішнім курсом становить $8638.

Середня версія Mobi Like обійдеться у 201500 песо ($9675). За ці гроші пропонуються 14-дюймові легкосплавні диски, збільшений до 190 мм дорожній просвіт, паркувальні датчики ззаду, дзеркала з електроприводом та повторювачами поворотів, електросклопідйомники передніх дверей та задня "протитуманка". У салоні з'явиться 3,5 LCD-дисплей на приладовій панелі та мультимедійна система з 7-дюймовим сенсорним екраном та підтримкою смартфонів.

Топова версія Mobi Trekking також має збільшений кліренс, а у список доступних опцій увійдуть передні "протитуманки", ручки дверей у колір кузова, багажні рейлінги, чорні молдинги з боків, 14-дюймові диски іншого дизайну та декоративні аплікації Trekking.

У салоні з'явиться додаткове відділення для дрібних речей, а також регулювання водійського крісла по висоті. За все це пропонується віддати 221500 песо ($10635).

Технічно Mobi використовує платформу другого покоління моделі FIAT Panda. Під капотом буде розташовуватися 1-літровий бензиновий мотор потужністю 69 к.с., а його крутний момент досягає 92 Нм. У парі з ним працюватиме виключно 5-ступінчаста "механіка". Такий тандем забезпечує скромний витрата палива на рівні 4,6 л на 100 км пробігу.

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