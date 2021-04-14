Електрокар Polestar 2 отримав нові версії

Polestar 2 буде доступний в одномоторній та двомоторній спрощеній версіях. Таким чином хочуть збільшити його продажі.

Одномоторний Polestar 2 буде обертати лише передні колеса. Відсутність заднього двигуна означає втрату половини з 408 комбінованих кінських сил від двомоторного Launch Edition, але потужність одного двигуна збільшена до 231 к.с. Що важливо, ця версія зберігає ту саму батарею на 78 кВт-год, яка забезпечує дальність ходу за EPA в 418 км. Про це повідомляє Motor1.

Двомоторний варіант дозволить отримати стандартну версію авто без притаманних деталей Launch Edition. Йому зберегли потужність у 408 к. с. і він отримав ряд додаткових пакетів. Серед них:

Pilot Pack, який має безліч систем допомоги водієві та безпеки,

Performance Pack, який налаштовує підвіску та гальма,

Plus Pack, який додає різні преміум-функції, такі як панорамний дах, підігрів сидінь та веганський інтер’єр WeaveTech.

Останній відзначається тим, що включає механічний тепловий насос, який, за словами Polestar, може збільшити дальність руху автомобіля до 10 відсотків у деяких ситуаціях, особливо під час холодної погоди.

Він використовує як температуру навколишнього середовища, так і залишкове тепло від силової установки, щоб зменшити витрату енергії на акумуляторній батареї для клімат-контролю. Крім того, технологія все розвивається, а це означає, що майбутні оновлення можуть зробити систему більш ефективною.

Polestar ще не розповів про ціни на нові одномоторну або базову двомоторну версії, але обидві будуть нижчими за $59 900, які просять за Launch Edition. Одномоторне видання надійде у продаж наприкінці року.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Polestar планує створити перший кліматично-нейтральний автомобіль і випустити його до 2030 року.