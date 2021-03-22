Більше половини електромобілів в Україні старше 6 років

В Україні більшість електромобілів старше 6 років. Аналітики підрахували, який середній вік у таких авто в країні.

Станом на початок 2021 року в Україні налічувалося 23,7 тис. електромобілів. Більшість таких моделей, що поставляються в Україну – це авто з пробігом. За підсумками 2020 року лише 11% всіх електрокарів поставлялися в країну новими. Про це повідомляє AUTO-Consulting.

Зазначається, що така тенденція спостерігається не один рік. З цієї причини, більшість електрокарів, зареєстрованих в Україні, мають вік 6-8 років (таких 53,9%). Далі йдуть електрокари віком 3-5 років (31,8%). За ними моделі молодші 2 років (7,2%) та старші 8 років (7,1%).

Таким чином середній вік електрокарів в Україні становить 4,9 років. Для порівняння, середній вік автомобілів в українському автопарку становить 22,7 років.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, в Україні частка SUV досягла рекордного показника і продовжує зростати. За перші два місяці 2021 року такі авто зайняли 73,4% ринку.

Крім того, з початку року в Україні зареєстрували 53 000 уживаних іномарок, що в 4,4 рази більше реалізації нових моделей за той ж період. У лютому свою першу реєстрацію в країні пройшли 27,4 тис. імпортовані машини з пробігом.