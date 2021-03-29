Для Японії створили електромобіль, який зможе їздити під час повеней

Японський стартап Fomm створив електромобіль, який зможе їздити під час повеней. Новинку презентують вже в травні цього року.

Компанія розпочала виробництво та продаж електромобілів для ринку Таїланду в 2019 році. Але зараз вона готує модифіковану версію свого авто для Японії. Вважається, що цим кроком стартап випередив великих автовиробників і може стимулювати місцевий ринок електромобілів. Про це повідомляє сайт asia.nikkei.

Чотиримісний автомобіль Fomm має довжину 2,6 метра та ширину 1,3 метра. Він розганяється до 80 км/год та має запас ходу 166 км. Модель може працювати в повені завдяки водонепроникній нижній частині. Електрокар може рухатися вперед і змінювати напрямок, коли частково занурений у воду, використовуючи свої передні колеса.

Генеральний директор компанії Гідео Цурумакі захотів створити такий електромобіль після землетрусу та цунамі в Японії в березні 2011 року. Після цього він брав участь у розробці одномісного електромобіля Coms у компанії Toyota Auto Body, в 2013 році заснував Fomm в 2013 році.

З квітня 2019 року стартап продав в Таїланді 400 компактних автомобілів. Компанія планує збільшити річний обсяг виробництва на своєму тайському заводі приблизно до 5000 одиниць та експортувати 1000 авто до Японії.

Вартість модифікованої версії тайської моделі Fomm – 25 000 доларів. Вона відповідає японським стандартам безпеки. Компанія прагне продати 350 автомобілів в Японії в 2021 році.

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