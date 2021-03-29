Для Японии создали электромобиль, который сможет ездить во время наводнений

Японский стартап Fomm создал электромобиль, который сможет ездить во время наводнений. Новинку представят уже в мае этого года.

Компания начала производство и продажу электромобилей для рынка Таиланда в 2019 году. Но сейчас она готовит модифицированную версию своего авто для Японии. Считается, что этим шагом стартап опередил крупных автопроизводителей и может стимулировать местный рынок электромобилей. Об этом сообщает сайт asia.nikkei.

Четырехместный автомобиль Fomm имеет длину 2,6 метра и ширину 1,3 метра. Он разгоняется до 80 км/ч и имеет запас хода 166 км. Модель может работать в половодье благодаря водонепроницаемой нижней части. Электрокар может двигаться вперед и менять направление, когда частично погружен в воду, используя свои передние колеса.

Генеральный директор компании гиде Цурумаки захотел создать такой электромобиль после землетрясения и цунами в Японии в марте 2011 года. После этого он участвовал в разработке одноместного электромобиля Coms в компании Toyota Auto Body, а в 2013 году основал Fomm в 2013 году.

С апреля 2019 стартап продал в Таиланде 400 компактных автомобилей. Компания планирует увеличить годовой объем производства на своем тайском заводе примерно до 5000 единиц и экспортировать 1000 авто в Японию.

Стоимость модифицированной версии тайской модели Fomm – 25 000 долларов. Она соответствует японским стандартам безопасности. Компания стремится продать 350 автомобилей в Японии в 2021 году.

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