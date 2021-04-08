Британський бренд MG повернувся в Україну

Британський бренд MG, що належить китайському концерну SAIC, повертається в Україну.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Представляти продукцію британської компанії буде "Віннер Імпортс Україна", який став офіційним дистриб'ютором, відповідальним за розвиток бренду MG у нашій країні. Відповідна угода була підписана сторонами 7 квітня нинішнього року.

Представники компанії "Віннер Імпортс Україна" winner.ua

Поява продукції MG запланований на третій квартал. Очікується, що асортимент буде представлений відразу 5 моделями – кроссоверами HS, ZS, ZS EV та Marvel R, а також седаном MG 5.

"Ми раді, що Україна тепер приєднається до групи європейських країн, які беруть участь у відродженні бренду MG у Європі. Ми з нетерпінням чекаємо презентацію нових моделей MG українцям", – коментує Уейл Тцай (Weili Cai), директор відділу зарубіжних продажів компанії MG.

В Україні буде пропонуватися повністю електричний кросовер MG ZS EV mg.co.uk

Нагадаємо, що раніше марка MG вже була представлена на українському ринку компанією "АІС", але співпраця припинилася кілька років тому.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, MG покаже на автошоу в Шанхаї електричний родстер Cyberster. Новинка з'явиться в гаммі компанії у найближчі кілька років. Створенням концепту займалася лондонська студія SAIC Advanced Design Centre.