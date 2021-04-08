Британский бренд MG вернулся в Украину

Британский бренд MG, принадлежащий китайскому концерну SAIC, возвращается в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Представлять продукцию британской компании будет "Виннер Импортс Украина", который стал официальным дистрибьютором, ответственным за развитие бренда MG в нашей стране. Соответствующее соглашение было подписано сторонами 7 апреля нынешнего года.

Представители компании "Виннер Импортс Украина" winner.ua

Появление продукции MG запланирован на третий квартал. Ожидается, что ассортимент будет представлен сразу 5 моделями – кроссоверами HS, ZS, ZS EV и Marvel R, а также седаном MG 5.

"Мы рады, что Украина теперь присоединится к группе европейских стран, которые принимают участие в возрождении бренда MG в Европе. Мы с нетерпением ждем презентацию новых моделей MG украинцам", – комментирует Уэйли Тцай (Weili Cai), директор отдела зарубежных продаж компании MG.

В Украине будет предлагаться полностью электрический кроссовер MG ZS EV mg.co.uk

Напомним, что ранее марка MG уже была представлена на украинском рынке компанией "АИС", но сотрудничество прекратилось несколько лет назад.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, MG покажет на автошоу в Шанхае электрический родстер Cyberster. Новинка появится в гамме компании в ближайшие несколько лет. Созданием концепта занималась лондонская студия SAIC Advanced Design Centre.