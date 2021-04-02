MG покажет на автошоу в Шанхае электрический родстер Cyberster

Британская компания MG, входящая в состав китайского концерна SAIC, представит на шанхайском автошоу концептуальный электрический родстер MG Cyberster.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Стильный электрический родстер создан по мотивам классической модели MG B Roadster.

Концептуальный MG Cyberster представляет собой опытный образец модели, которая появится в гамме компании в ближайшие несколько лет. Созданием новинки занималась лондонская студия SAIC Advanced Design Centre, которой руководит Карл Готэм.

По словам Карла Готэма, Cybester является "серьезной заявкой на будущее MG, продолжает наследие бренда, но, что более важно, использует современные технологии и передовой дизайн".

MG Cyberster построен на новой электрической архитектуре. Технические подробности станут известны чуть позже. Пока же компания пообещала, что автомобиль сможет преодолеть на полностью зараженной батарее порядка 800 км, а разгон до первой "сотни" будет занимать не более 3 секунд.

В полностью цифровом салоне будет несколько экранов, а информационно-развлекательная система получит поддержку стандарта 5G.

Cyberster получил уникальные светодиодные фары Magic Eye, которые открываются, подобно человеческому глазу. Кроме того, светодиодные элементы используются на всем кузове. Задние LED-фонари обыгрывают британский флаг – Union Jack.

Больше подробностей о новинке и планах компании мы узнаем 21 апреля, когда распахнет свои двери шанхайский автосалон.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, британская компания MG возродит производство спортивных моделей, но на этот раз они будут полностью электрическими.