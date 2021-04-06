Британська компанія Caterham змінила власника

Відомий британський виробник спорткарів Caterham перейшов під контроль японського ритейлера.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Caterham Cars була придбана автомобільною групою VT Holdings зі штаб-квартирою в Японії у бізнесменів Тоні Фернандеса та Камарудіна Мерануна.

Нові власники займаються продажем британських автомобілів різних марок та мають у своєму розпорядженні більше 200 шоу-румів по всій Японії. Останні 12 років VT Holdings була імпортером продукції Caterham Cars у Країні сонячного сходу, де тільки у минулому році реалізувала більше 120 автомобілів марки. Вона також імпортує у країну двох та чотириколісну продукцію інших відомих британських марок, включаючи Royal Enfield та Lotus.

Автоспортта різні автомобільні змагання завжди грали центральну роль в комерційному успіху бренду Caterham. Новий власник, група компаній VT Holdings, очолювана Кадзухо Такахаші, також активно бере участь в різноманітних змаганнях та чемпіонатах у Японії – JGTC, Super GT і Super Taikyu протягом останніх 20 років.

Коментуючи придбання, Такахаші-сан сказав: "VT Holdings з гордістю вітає Caterham у групі. Ми не тільки придбали всесвітньо відомого виробника потужних автомобілів, але і стали хранителями легенди автомобілебудування. Ми будемо розвивати модель Caterham Seven і в майбутньому".

Грем Макдональд, виконавчий директор Caterham Cars, додав: "Такахаші-сан і його команда дійсно розуміють ДНК бренду, нашу спадщину, клієнтів і їх захоплення. Як команда, ми з нетерпінням чекаємо початку нового розділу у розвитку бренду".

Нагадаємо, що компанія Caterham Cars була заснована у 1973 році. З тих пір вона виробляє за ліцензією Lotus культову модель Lotus 7 під маркою Caterham. На сьогоднішній день вона пропонує свою продукцію по всьому світу, причому експорт становить 60% від річного обсягу продажів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, китайський холдинг Geely хоче купити британський Aston Martin. Продаж частини акцій може допомогти поліпшити перспективи Aston Martin після того, як в компанії повідомили, що прибуток в 2019 році виявилася майже вдвічі менше, ніж роком раніше. Причиною ситуації, що склалася британці називають зниження попиту на продукцію бренду на основних європейських ринках. Крім того, в 2019 році вартість акцій британського виробника знизилася більш ніж в 4 рази з $ 25 до $ 5,9.