Ателье сделало с Land Rover Defender крепкий дом для кемпинга в ретро-стиле

Osprey Custom Cars представило переработанный Land Rover Defender на дом для кемпинга. Обычно в таких авто сосредотачиваются над функциональностью, а не стилем, но здесь последнему уделили особое внимание.

Кемпер создали с очень долгого Defender 130 1990 года. Ателье переработало экспедиционную модель в настоящий дом на колесах. Сразу можно заметить, что автомобиль стал выше и шире. Об этом сообщает сайт Robb Report.

Весь автомобиль обработан цветом сафари и имеет несколько матовых черных вспомогательных аксессуаров, такие как новый бампер, защитный щиток, новые светодиодные фары и лебедка на 5443 кг тягового усилия. Также Defender получил комплект крепких вездеходных шин BFG.

Внутри Osprey сделал просторный интерьер лишенный некоторых удобств, которые вы найдете в большинстве современных роскошных кемперов, но здесь есть много места для сидения и мини-кухня с холодильником и плитой.

Кроме того, есть хорошо вентилируемая выдвижная палатка, которая расположена со стороны пассажира, куда можно поместить полноразмерный матрас для сна. Также есть место для бака для пропана, который обеспечивает газ для водонагревателя и плиты, новая стерео-система и система переменного тока.

Дом на колесах оснащен мощным новым четырехцилиндровым дизельным двигателем 300 TDI, объединенным с 5-ступенчатой механической коробкой передач R380 последней модели. Другие модернизации включают новый радиатор, амортизаторы и пружины. Стоит этот Defender 99 950 долларов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Opel Zafira Life превратили в дом на колесах. В него установили газовую плитку, дополнительную АКБ, отделение для мелких вещей и минихолодильник на 13 литров.