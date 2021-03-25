Alpina презентувала нове покоління спортседана В8

Німецька компанія Alpina, яка багато років займається професійним тюнінгом автомобілів BMW, презентувала нове покоління спортседана Alpina B8 Gran Coupe.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Основою для створення моделі стала найпотужніша версія BMW M850i.

Під капотом новинки розміщується форсований V8 4.4 з двома турбонагнітачами. Внаслідок доопрацювань потужність "вісімки" виросла з 530 до 621 к.с., а крутний момент – із 750 до 800 Нм. Реалізувати можливості двигуна допомагає 8-ступінчастий "автомат", який відправляє крутний момент до всіх ведучих коліс. Ззаду на моделі встановили диференціал, що блокується.

Максимальний комфорт і стабільність на дорозі забезпечують адаптивні амортизатори. Допрацьована вихлопна система має режим Sport, у якому відкриваються додаткові заслінки, а звучання мотора стає більш ефектним.

Ажурні диски Alpina Classic діаметром 21 дюйм взуті у гуму Pirelli P Zero розмірністю 245/35 ZR21. Вони відкривають погляду гальмівні механізми Brembo із синіми супортами та збільшеними перфорованими дисками. Спереду їхній діаметр 395 мм, ззаду – 398 мм. Як опцію можна замовити карбонно-керамічні гальма.

Зовні автомобіль також виділяється додатковим аеродинамічним обвісом із фірмовою символікою. Спереду з'явився додатковий сплітер, а ззаду – дифузор. Задній бампер прикрашає квартет овальних хромованих патрубків вихлопної системи.

У вишуканому інтер'єрі з'явилися цифрова приладова панель із власної графікою щитка приладів із синьою колірною гамою. Контролер на центральній консолі прикрашено символікою компанії, а по сусідству розташовується декоративна плакетка виробника.

До "сотні" 2-тонний спортседан розганяється за 3,4 с, а максимальна швидкість за рахунок відсутності обмежувача досягає 324 км/год. Замовлення на Alpina B8 Gran Coupe вже приймають. У Німеччині за новинку просять від 161 тисячі євро.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Alpina показала свій варіант BMW 5-серії. Седан та універсал В5 отримали у своє розпорядження 4,4-літровий 8-циліндровий бензиновий мотор, потужність якого збільшили до 621 к.с., а максимальний обертовий момент досягає значної величини у 800 Нм. У парі з ним працює 8-ступінчаста автоматична трансмісія, а привід здійснюється на всі колеса.