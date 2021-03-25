Alpina презентовала новое поколение спортседана В8

Сергей Иванов
Сергей Иванов
Новости
2,6 т.
Alpina презентовала новое поколение спортседана В8

Немецкая компания Alpina, которая много лет занимается профессиональным тюнингом автомобилей BMW, презентовала новое поколение спортседана Alpina B8 Gran Coupe.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Основой для создания модели послужил самая мощная версия BMW M850i.

Основой для создания модели послужил самая мощная версия BMW M850i

Под капотом новинки располагается форсированный V8 4.4 с двумя турбрнагнетателями. В результате доработок мощность "восьмерки" выросла с 530 до 621 л.с., а крутящий момент — с 750 до 800 Нм. Реализовать возможности двигателя помогает 8-ступенчатый "автомат", который отправляет крутящий момент ко всем ведущим колесам. Сзади на модели установили самоблокирующийся дифференциал.

Под капотом новинки располагается форсированный V8 4.4 с двумя турбрнагнетателями

Максимальный комфорт и стабильность на дороге обеспечивают адаптивные амортизаторы. Доработанная выхлопная система имеет режим Sport, в котором открываются дополнительные заслонки, а звучание мотора становится более эффектным.

Ажурные диски Alpina Classic диаметром 21 дюйм обуты в резину Pirelli P Zero размерностью 245/35 ZR21. Они открывают взору тормозные механизмы Brembo с синими суппортами и увеличенными перфорированными дисками. Спереди их диаметр 395 мм, сзади — 398 мм. В качестве опции можно заказать карбоно-керамические тормоза.

Ажурные диски Alpina Classic диаметром 21 дюйм открывают взору тормозные механизмы Brembo с синими суппортами

Внешне автомобиль также выделяется дополнительным аэродинамическим обвесом с фирменной символикой. Спереди появился дополнительный сплиттер, а сзади —диффузор. Задний бампер украшает квартет овальных хромированных патрубков выхлопной системы.

Задний бампер украшает квартет овальных хромированных патрубков выхлопной системы

В изысканном интерьере появились цифровая приборная панель с собственной графикой щитка приборов с синей цветовой гаммой. Контроллер на центральной консоли украшен символикой компании, а по соседству располагается декоративная плакетка производителя.

В изысканном интерьере появились цифровая приборная панель с собственной графикой щитка приборов с синей цветовой гаммой
Кресла отделаны бежевой перфорированной кожей Lavalina
Контроллер на центральной консоли украшен символикой компании, а по соседству располагается декоративная плакетка производителя

До "сотни" 2-тонный спортседан разгоняется за 3,4 с , а максимальная скорость за счет отсутствия ограничителя достигает 324 км/ч. Заказы на Alpina B8 Gran Coupe уже принимаются. В Германии за новинку просят от 161 тысячи евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Alpina показала свой вариант BMW 5-серии. Седан и универсал В5 получили в свое распоряжение 4,4-литровый 8-цилиндровый бензиновый мотор мощность которого увеличили до 621 л.с., а максимальный крутящий момент достигает внушительной величины в 800 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая автоматическая трансмиссия, а привод осуществляется на все колеса.

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