Volkswagen перейменує свої електромобілі в Voltswagen

Сергій Іванов Електромобілі 14:25, 30.03.2021 Оновлено: 14:37, 30.03.2021

Німецька компанія Volkswagen перейменує свої нові електромобілі в Voltswagen.

Про це повідомляє портал USA Today. І це не першоквітневий жарт. Таким оригінальним способом у концерні мають намір підкреслити активне розширення своєї електричної лінійки і бажання стати виробником номер 1 машин без шкідливих викидів.

Електричний кросовер Volkswagen ID.4
Volkswagen

Оголошення німецького автовиробника про зміну ненадовго з'явилося на його медіа-сайті компанії у понеділок, перш ніж воно було видалено, оскільки, очевидно, було випущено до офіційного узгодження з усіма залученими у процес сторонами.

За інформацією одного з представників концерну VW, який побажав залишитися невідомим, це не жарт і не маркетинговий хід, а цілком продумане рішення. Мабуть, реліз, датований 29 квітня, випустили помилково 29 березня.

"Voltswagen – це більше, ніж просто зміна назви, це публічна заява про майбутні інвестиції компанії в електричну мобільність. Нове ім'я та торгова марка символізують потужні рушійні сили, які Voltswagen привів у рух, маючи на меті переміщати людей з точки А у точку Б за допомогою електромобілів", – йдеться у релізі.

Електричні моделі отримають емблему з назвою Voltswagen, а автомобілі з бензиновим двигуном матимуть стандартний значок VW.

Оголошення також співпало зі стартом продажів нового електричного кросовера Volkswagen ID.4. Крім того, у концерні планують довести річні обсяги продажів електромобілів до 1 мільйона екземплярів до 2025 року, а до 2029 року мати у своєму продуктовому портфоліо понад 70 моделей на електротязі.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, корейська компанія Kia презентувала новий електричний кросовер Kia EV6.

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