Електромобіль Nissan Leaf буде офіційно продаватися в Україні

Компанія "Ніссан Мотор Україна" анонсувала офіційний старт продажів Nissan Leaf. Цього літа в Україні дебютує один з найпопулярніших електромобілів у світі.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Оснащений передовими технологіями Nissan, оновлений Leaf вразить українських покупців та прихильників електромобілів та підніме планку на ринку електромобілів на новий рівень.

Оновлений Nissan Leaf пропонує якісно нові враження від водіння у поєднанні з нульовим рівнем викидів шкідливих речовин. З технологіями Nissan Intelligent Mobility клієнти Nissan зможуть відчувати себе впевненіше за кермом та краще контролювати ситуацію навколо автомобіля. Привабливий інтер'єр не залишить нікого байдужим та подарує ще більше комфорту.

Представивши Leaf – перший в світі масовий електромобіль – Nissan став піонером даного сегмента ринку. Сьогодні Nissan Leaf є одним зі світових бестселерів серед електромобілів – він розійшовся по світу накладом понад півмільйона примірників.

Ціни та комплектації стануть відомі на презентації Nissan Leaf в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Nissan випустив ювілейну серію електромобілів Leaf.