Сонячний кросовер, BMW за $200000 та машини без іржі: головне за тиждень

Кросовер на сонячних елементах, BMW М5 за $200000 і автомобілі, які не боятися іржі – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Компанія Kia представила новий варіант електричного кросовера e-Niro. Він має акумулятор ємністю 64 кВтг та зможе проїхати без зупинки більше 450 км. Більш докладно про новинки у нашому огляді.

Kia e-Niro отримав акумулятор ємністю 64 кВтг та зможе проїхати без зупинки більше 450 км Kia

Каліфорнійський стартап Humble Motors показав концепт електромобіля, який заряджається від сонячної енергії. Дах та вікна будуть покриті високоефективними фотоелектричними елементами.

Електричний кросовер отримав дах та вікна з високоефективними фотоелементами Humble Motors

31 березня, Кабінет міністрів затвердив зміни правил паркування автомобілів в Україні. Що очікує автолюбителів, – читайте у нашому огляді.

Кабінет міністрів затвердив зміни правил паркування автомобілів в Україні minregion.gov.ua

У США за 18-річний BMW M5 покупець віддав рекордну суму у $200 тисяч. Настільки значна сума пояснюється мінімальним пробігом, ідеальним станом машини та особливим власником.

2003 BMW M5 відомого джазового музиканта продали за 200 тисяч доларів enthusiastauto.com

Минулого тижня АвтоОбоз згадував автомобілі-рекордсмени, які пропонували публіці неймовірний асортимент силових агрегатів. Інколи навіть за рахунок йшов на десятки, а робочі об'єми відрізнялися у рази в рамках моделей одного сімейства.

Opel Omega пропонувався покупцям з 23-тю моторами на вибір Opel

Ну а самим читаним став огляд АвтоОбозу, присвячений автомобілям, кузова яких не бояться корозії та залишаються у хорошому стані на довгі роки.