Cолнечный кроссовер, BMW за $200000 и машины без ржавчины: главное за неделю

Сергей Иванов Дайджест 13:00, 4.04.2021

Кроссовер на солнечных элементах, BMW М5 за $200000 и автомобили, которые не бояться ржавчины – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Компания Kia представила новый вариант электрического кроссовера e-Niro. Он имеет аккумулятор емкостью 64 кВтч и сможет проехать без остановки более 450 км. Более подробно о новинки в нашем обзоре.

Kia e-Niro получил аккумулятор емкостью 64 кВтч и сможет проехать без остановки более 450 км
Kia

Калифорнийский стартап Humble Motors показал концепт электромобиля, который заряжается от солнечной энергии. Крыша и окна будут покрыты высокоэффективными фотоэлектрическими элементами.

Электрический кроссовер получил крышу и стекла с высокоэффективными фотоэлементами
Humble Motors

31 марта, Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине. Что ожидает автолюбителей, – читайте в нашем обзоре.

Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине
minregion.gov.ua

В США за 18-летний BMW M5 покупатель отдал рекордную сумму в $200 тысяч. Столь внушительная сумма объясняется минимальным пробегом, идеальным состоянием машины и особым владельцем.

2003 BMW M5 известного джазового музыканта продали за 200 тысяч долларов
enthusiastauto.com

На прошлой неделе АвтоОбоз вспоминал автомобили-рекордсмены, которые предлагали публике невероятный ассортимент силовых агрегатов. В некоторых случаях счет шел на десятки, а рабочие объемы отличались в разы в рамках моделей одного семейства.

Opel Omega предлагался покупателям с 23-ю моторами на выбор
Opel

Ну а самым читаемым стал обзор АвтоОбоза, посвященный автомобилям, кузова которых не бояться коррозии и остаются в хорошем состоянии на долгие годы.

Toyota Camry является одним из лучших с точки зрения коррозионной стойкости кузова
Toyota
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Авто Дайджест

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