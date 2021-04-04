Cолнечный кроссовер, BMW за $200000 и машины без ржавчины: главное за неделю

Кроссовер на солнечных элементах, BMW М5 за $200000 и автомобили, которые не бояться ржавчины – дайджест самых интересных новостей АвтоОбоза за 7 дней.

Компания Kia представила новый вариант электрического кроссовера e-Niro. Он имеет аккумулятор емкостью 64 кВтч и сможет проехать без остановки более 450 км. Более подробно о новинки в нашем обзоре.

Kia e-Niro получил аккумулятор емкостью 64 кВтч и сможет проехать без остановки более 450 км Kia

Калифорнийский стартап Humble Motors показал концепт электромобиля, который заряжается от солнечной энергии. Крыша и окна будут покрыты высокоэффективными фотоэлектрическими элементами.

Электрический кроссовер получил крышу и стекла с высокоэффективными фотоэлементами Humble Motors

31 марта, Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине. Что ожидает автолюбителей, – читайте в нашем обзоре.

Кабинет министров утвердил изменения правил парковки автомобилей в Украине minregion.gov.ua

В США за 18-летний BMW M5 покупатель отдал рекордную сумму в $200 тысяч. Столь внушительная сумма объясняется минимальным пробегом, идеальным состоянием машины и особым владельцем.

2003 BMW M5 известного джазового музыканта продали за 200 тысяч долларов enthusiastauto.com

На прошлой неделе АвтоОбоз вспоминал автомобили-рекордсмены, которые предлагали публике невероятный ассортимент силовых агрегатов. В некоторых случаях счет шел на десятки, а рабочие объемы отличались в разы в рамках моделей одного семейства.

Opel Omega предлагался покупателям с 23-ю моторами на выбор Opel

Ну а самым читаемым стал обзор АвтоОбоза, посвященный автомобилям, кузова которых не бояться коррозии и остаются в хорошем состоянии на долгие годы.