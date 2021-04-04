Сонячний кросовер, BMW за $200000 та машини без іржі: головне за тиждень

Кросовер на сонячних елементах, BMW М5 за $200000 і автомобілі, які не боятися іржі – дайджест найцікавіших новин АвтоОбозу за 7 днів.

Компанія Kia представила новий варіант електричного кросовера e-Niro. Він має акумулятор ємністю 64 кВтг та зможе проїхати без зупинки більше 450 км. Більш докладно про новинки у нашому огляді.

Каліфорнійський стартап Humble Motors показав концепт електромобіля, який заряджається від сонячної енергії. Дах та вікна будуть покриті високоефективними фотоелектричними елементами.

31 березня, Кабінет міністрів затвердив зміни правил паркування автомобілів в Україні. Що очікує автолюбителів, – читайте у нашому огляді.

У США за 18-річний BMW M5 покупець віддав рекордну суму у $200 тисяч. Настільки значна сума пояснюється мінімальним пробігом, ідеальним станом машини та особливим власником.

Минулого тижня АвтоОбоз згадував автомобілі-рекордсмени, які пропонували публіці неймовірний асортимент силових агрегатів. Інколи навіть за рахунок йшов на десятки, а робочі об'єми відрізнялися у рази в рамках моделей одного сімейства.

Ну а самим читаним став огляд АвтоОбозу, присвячений автомобілям, кузова яких не бояться корозії та залишаються у хорошому стані на довгі роки.