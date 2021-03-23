ЗМІ показали 'президентський люкс' сина Лукашенка в Палаці Незалежності

Білоруські журналісти опублікували фотографії житла сина незаконно обраного президента країни Олександра Лукашенка Миколи у Палаці Незалежності.

Як повідомляється в Telegram-каналі проєкту NEXTA, "президентський люкс" розташований в окремому крилі резиденції, куди вхід закрито навіть для співробітників будівлі (щоб подивитися всі фото, доскрольте сторінку до кінця).

"У Палаці Незалежності є окреме крило, куди вхід закрито навіть для співробітників. Там розташовуються хороми Лукашенка, його купальні, сауна, дегустаційний зал і навіть особистий кінотеатр. Знайшлося там місце і для молодшого сина", – пишуть журналісти.

Вони зазначають, що для Миколи Лукашенка виділено власний санвузол, спальня і кімната для дозвілля, а кожне приміщення можна порівняти з розміром звичайної двокімнатної квартири.

"Інтер'єри витримані в стилі "агроренессансу" – дорага-багата. Для навчання є ворожий iMac за кілька тисяч доларів, книги, моделі кораблів і набір солдатиків", –йдеться в повідомленні.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Олександр Лукашенко витрачає на утримання своїх резиденцій десятки мільйонів доларів на місяць. Журналісти тоді нарахували 18 таких об'єктів, а один з них – Палац Незалежності – назвали "палацом марнославства".