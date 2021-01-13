YouTube на час заблокував акаунт Трампа через ризик насильства

Відеохостинг Youtube заблокував акаунт чинного президента США Дональда Трампа і видалив останні відео.

Адміністрація YouTube повідомила, що канал Трампа був забанений через відео, на якому було підбурювання до насильства, передає CNN.

"Після ретельної перевірки і у світлі побоювань з приводу постійно наявної ймовірності виникнення насильства ми видалили новий контент, завантажений на канал Дональда Трампа, і випустили попередження через порушення нашої політики щодо контенту, що містить підбурювання до насильства", – йдеться в повідомленні.

Через порушення правил YouTube Трампу заборонили публікувати нові відео та вести прямі трансляції протягом семи днів. Також були закриті коментарі під відео. До того ж блокування може бути продовжено.

Нагадаємо, що соціальна мережа Twitter ухвалила рішення назавжди заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США чинного президента Дональда Трампа заблокували в соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter і Twitch.