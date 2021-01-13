YouTube на час заблокував акаунт Трампа через ризик насильства

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
1,5 т.
YouTube на час заблокував акаунт Трампа через ризик насильства

Відеохостинг Youtube заблокував акаунт чинного президента США Дональда Трампа і видалив останні відео.

Адміністрація YouTube повідомила, що канал Трампа був забанений через відео, на якому було підбурювання до насильства, передає CNN.

"Після ретельної перевірки і у світлі побоювань з приводу постійно наявної ймовірності виникнення насильства ми видалили новий контент, завантажений на канал Дональда Трампа, і випустили попередження через порушення нашої політики щодо контенту, що містить підбурювання до насильства", – йдеться в повідомленні.

Через порушення правил YouTube Трампу заборонили публікувати нові відео та вести прямі трансляції протягом семи днів. Також були закриті коментарі під відео. До того ж блокування може бути продовжено.

Нагадаємо, що соціальна мережа Twitter ухвалила рішення назавжди заблокувати акаунт президента США Дональда Трампа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у США чинного президента Дональда Трампа заблокували в соціальних мережах Facebook, Instagram, Twitter і Twitch.

СШАYoutubeсоцмережіДональд Трамп