Японський мутант коронавірусу виявився "родом" із США

Олексій Тітофф
Олексій Тітофф
Світ
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Японський мутант коронавірусу виявився 'родом' із США

В Японії знайшли штам коронавірусу, який здебільшого поширюється на західному узбережжі США.

Про це повідомили дослідники університету Кейо, які виявили штам коронавірусу, який відрізняється від інших штамів, що розповсюджуються зараз у Японії, передає NHK.

Зазначається, що група вчених під керівництвом професора Косаку Кендзіро вивчили гени коронавірусу в пробах, узятих у пацієнтів у 13 лікарнях по всій країні. У підсумку в одного пацієнта в регіоні Канто знайшли американський штам вірусу під назвою 20С.

Встановлено, що заражений пацієнт не виїжджав за кордон, тому дослідники припускають місцеве зараження.

Японський мутант коронавірусу виявився "родом" із США

Додамо, що в Японії поширюються переважно два типи коронавірусу, що циркулюють з часу першої хвилі інфекцій минулого року. Штам 20С не виявляється з травня 2020 роки ніде, крім карантинних пунктів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Всесвітній організації охорони здоров'я оцінили загрозу японського мутанта коронавірусу.

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