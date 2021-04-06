Як донести додому картоплю фрі свіжою: експрацівник McDonald's поділився прийомом

Колишній працівник мережі закладів McDonald's в Австралії Бруно Буше розповів, як донести додому замовлену картоплю фрі свіжою і хрусткою.

Як пише LADBible, у підлітковому віці хлопець три роки пропрацював у ресторані швидкого харчування в Брісбені. За його словами, всі покупці найчастіше роблять одну й ту ж помилку, коли купують такий фастфуд із собою: вони закривають пакет.

Австралієць каже, що цього робити не варто, оскільки так усередині паперового пакета накопичується пара, і картопля продовжує "готуватися". Тому, до моменту приїзду додому, вона стає вологою, в'ялою і не такою смачною.

"Помилка, яку всі допускають, полягає в закритті верхньої частини пакета. Можна подумати, якщо ви зробите його красивим і герметичним, то це збереже картоплю фрі в теплі. Ні. Насправді він "запарює" її, тож у вас залишаються неакуратні чипси", – пояснив Буше.

Він додав: якщо просто залишити пакет відкритим, картопля швидше охолоне. Тому запропонував покласти її на дно горизонтально, щоб зберегти тепло. А наверх поставити гамбургери або інші страви, і залишити пакет відкритим.

"У такому разі картопля фрі залишиться хрусткою і теплою, ніби в ресторані", – спираючись на досвід, зазначив австралієць.

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