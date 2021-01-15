Как видят мир домашние животные: наглядные картинки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
2,4 т.
Домашние животные

Эксперты Home Advisor создали проект на основе научных исследований, который показывает, как домашние животные видят окружающий мир.

На картинках можно увидеть, чтобы увидели человек, собака, кошка, золотая рыбка, змея, паук, попугай и хамелеон в одном помещении, пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, собаки в отличии от попугаев видят очень мало цветов, а паукам вообще сложно что-нибудь заметить вокруг себя.

Как видят мир человек и собака
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят человек и кошка
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят человек и золотая рыбка
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят человек и змея
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят человек и паук
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят человек и попугай
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят человек и хамелеон
Как видят мир домашние животные и люди
Как видят мир домашние животные и люди

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