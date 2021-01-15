Как видят мир домашние животные: наглядные картинки

Эксперты Home Advisor создали проект на основе научных исследований, который показывает, как домашние животные видят окружающий мир.

На картинках можно увидеть, чтобы увидели человек, собака, кошка, золотая рыбка, змея, паук, попугай и хамелеон в одном помещении, пишет "Сегодня" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Так, собаки в отличии от попугаев видят очень мало цветов, а паукам вообще сложно что-нибудь заметить вокруг себя.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как живут любимые питомцы избранного президента США Джо Байдена.