Встановлено рекорд за кількістю смертей за добу з початку пандемії

За минулу добу, 12 січня, від коронавірусу померли 15 711 осіб, що стало рекордом з початку пандемії.
Про це свідчать дані онлайн-лічильника Worldometers. Найбільше летальних випадків зафіксували у США – 4 259.
Також багато хворих померли в Британії – 1 243, Бразилії – 1 109, Німеччині – 1 106 і в Південній Африці – 755. В Україні зафіксували 184 смерті від COVID-19. Всього в світі від коронавірусу померли вже 1 968 657 заражених.
Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, перший випадок коронавірусу в Італії міг бути зафіксований ще 10 листопада 2019 року – до того як Китай попередив світ про спалах в Ухані в кінці грудня. Новим нульовим пацієнтом стала 25-річна жінка з Мілана.
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