Без сумніву, зрежисоване звинувачення російському лідеру – "вбивця", яке кореспондент агенції ABC News вклав у рота президентові США Байдену, стало найвизначнішою подією міжнародної політики останніх днів.

Воно своєю безцеремонністю й безапеляційністю шокувало світову громадськість – виявляється, що офіційні особи можуть і так говорити з пуйлом! – і однозначно, стане поворотним, рубіжним і по-своєму рубіконівським пунктом, якщо так можна сказати, у подальшій політиці західного світу щодо путінської ерефії.

Можна погодитися з думкою журналіста Аркадія Бабченка, що цим словом Байден проголосив нову "холодну війну" уламкові "імперії зла" – путінському режиму.

Незважаючи на удавану "спонтанність" пострілу Байдена, виглядає, що його команда ретельно примірялася – і вразила відразу декілька цілей.

Перша – це, звичайно, особа самого Путіна. Президент Сполучених Штатів одним словом, недвозначно та без дипломатичного туману показав справжню сутність цього "голого короля", що всі понад 20 років свого правління йшов по трупах – і росіян, і представників інших народів. У цивілізованому світі не прийнято розмовляти з керівниками держав у такий спосіб, навіть Сталіна ніхто з сучасних йому державних лідерів так не називав, хоч і було за що, а от Путін "відгріб" по повній!

Тому не дивно, що після сюсюкання Обами й лакейського запобігання Трампа ковбойський постріл Байдена шокував кремлівців: спочатку їм просто відібрало мову, а коли вони спромоглися заговорити, то ще більше показали свою розгубленість і ницість.

Байден глибоко принизив Путіна як особу, в очі назвавши його образливим і ганебним словом, мерзотником, ізгоєм, якому немає місця серед нормальних людей. Він просто "опустив" пуйла , висловлюючись тюремним сленгом, добре знайомим злочинному оточенню кремлівського ватажка.

А що ж Путін на це? Відбувся дитячою дражнилкою а потім, намагаючись удати, що начебто нічого не сталося, запропонував Байдену онлайн-дискусію. Воістину, як кажуть трохи грубувато росіяни, "ему ccы в глаза, а он: "Божья роса!"

Друга мішень "пострілу" Байдена – оточення російського диктатора. Американський лідер дає йому зрозуміти, що з чинним російським президентом він обрубує всі контакти і не хоче мати з ним (поки що тільки з ним!) ніяких справ. Адже неможливо тепер уявити, щоби після такого тяжкого звинувачення Байден сів за стіл переговорів з Путіним. І про те, що Байден потрапив у ціль, свідчить вислів путінського прессекретаря Пєскова, коли той констатував, що США не хочуть налагоджувати відносини з Росією. А це означає поглиблення ізоляції Росії, подальше обмеження її маневровості в зовнішній політиці, загострення конфронтації західного світу з російським режимом, іміджеві, інвестиційні, загалом серйозні фінансові втрати. Яскраве підтвердження цього – стрімке падіння рубля після інтерв`ю Байдена. Американський президент одним словом потужно посилив токсичність кремлівського фюрера і для його оточення, і для інших лідерів демократичних країн. Адже тепер, простягаючи руку Путіну при зустрічах, вони під прицілами камер вітатимуть затаврованого на весь світ УБИВЦЮ. Така ситуація створюватиме для них певний дискомфорт, який, очевидно, відіб’ється і в економічній, і в політичній сфері взаємин їхніх держав з РФ.

Байден змітає із геополітичної шахівниці фігуру Путіна і підштовхує російські еліти, які не хочуть розриву із західним світом, де зберігаються їхні капітали, нерухомість, де живуть і навчаються їхні діти, до кардинального вирішення долі свого диктатора. Та й самі ці еліти знають злодійський закон: опущений "пахан" не може бути далі "паханом". Тому, гадаю, уже найближчим часом, можливо, протягом кількох місяців, слід очікувати вулканічних процесів на російському владному Олімпі.

З усієї цієї оказії слід зробити правильні висновки й Володимирові Зеленському. Зараз Байден тримає його за шкірку в підвішеному стані, не поспішаючи контактувати з ним, наче очікуючи: "Ну, покажи, хлопче, на що ти здатний! Чи боротимешся з корупцією та з олігархами, як обіцяв, чи реформатуватимеш економіку й правову сферу?" І якщо найближчим часом Зеленський не дасть результат, Байден у якомусь інтерв`ю може назвати його "імпотентом", "фіглярем", "блазнем", "випадковою людиною" у владі нашої держави. Власне, українські журналісти й деякі політики давно вже так говорять, але після того, як це скаже Байден, політична кар`єра нашого очільника моментально закінчиться. Бо відсутність нормальної комунікації з керівництвом США у теперішній критичний для України час означатиме воєнний, економічний і соціальний колапс української державности. А наш народ цього не допустить - і з легкістю позбудеться президента-невдахи.

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