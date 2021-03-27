Великобританія готується до послаблення карантину: Джонсон розкрив деталі і дати

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон 27 березня заявив, що не бачить даних щодо ситуації з COVID-19 у країні, які б завадили частковому ослабленню карантину.

Вже з понеділка, 29 березня, в Сполученому Королівстві почне діяти послаблення правил – групам із шести і менше осіб буде дозволено збиратися разом на вулицях. Наступні кроки щодо пом'якшення карантину заплановані на наступний місяць, передає Reuters.

Прем'єр також сказав, що з нетерпінням чекає на можливість підстригтися і випити пінту пива на терасі пабу, що може статися, якщо 12 квітня триватиме другий етап його плану "розблокування" країни. Цього ж дня повинні знову відкритися всі магазини з товарами не першої необхідності.

Поїздки за кордон для британців будуть заборонені як мінімум до 17 травня. Цього ж числа можуть відновити роботу зали для прийому гостей і виступів.

"За нинішнього стану справ я не бачу в даних [щодо COVID-19] абсолютно нічого, що могло б переконати мене не продовжувати наш шлях до свободи, розблокування нашої економіки та повернення до життя, яке ми любимо", – сказав політик.

Водночас Джонсон підкреслив, що саме "дані, а не дати" визначатимуть, чи зможе "розблокування" пройти за графіком.

Прем'єр-міністр закликав громадян зберігати пильність, оскільки досі залишаються без відповіді питання про те, який вплив третя хвиля коронавірусу, яка охопила Європу, здійснить на Великобританію, передає Daily Mail.

Про пом'якшення карантину в Сполученому Королівстві заговорили на тлі стабілізації епідемії. Так, Управління національної статистики Великобританії (ONS) раніше відзвітувало, що заражуваність COVID-19 у регіоні зупинилася на середньому показникові 1 до 340.

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