В Британии большинство противников вакцинации от COVID-19 стали ее сторонниками – опрос

Четверо из пяти человек в Великобритании, которые в декабре 2020 года сомневались, соглашаться ли вакцинироваться против коронавируса, к февралю изменили свое мнение. Так, они либо заявили о намерении получить прививку, или уже ее получили.

Как пишет The Guardian, такие результаты показало исследование, в котором приняли участие 14 713 взрослых жителей Англии и Уэльса. Организаторы опроса отметили, что изменения отношения к процедуре иммунизации были зафиксированы во всех этнических и социальных группах.

"Мы действительно были удивлены масштабом изменений. Все сейчас очень хотят получить вакцину прямо сейчас", – сказал автор исследования, доктор Парт Патель из Лондонского университетского колледжа.

Так, в ходе опроса 1 432 респондента ответили "нет" или "не уверены" на вопрос "согласитесь ли вы на вакцину против COVID-19, если ее предложат?" в декабре 2020 года. Однако из них 1 233 (86%) ответили "да" или "уже получили вакцину" в феврале 2021 года.

Такое резкое изменение позиции наблюдалось во всех этнических группах: оно колебалось от 72% тех, кто сомневался, но передумал, среди лиц со смешанным этническим происхождением, до 90% в группе тех, кто имеет южноазиатское происхождение.

В то же время исследователи отметили, что молодежь и люди смешанного черно-белого происхождения чаще намеревались отказаться или были неуверенны в желании вакцинироваться по сравнению со взрослыми и белыми британцами. Так, лица в возрасте от 25 до 35 лет почти в девять раз чаще собирались отказаться от вакцины против COVID-19 в феврале, чем граждане, которым было более 75 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL 20 марта в Великобритании против коронавируса за сутки привили 844 285 человек – 1,3% от всего населения страны. Следовательно, скорость процесса прививания достигла 27 введений доз за секунду.