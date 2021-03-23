В Ізраїлі відбудуться дострокові вибори до парламенту: четвертий раз за два роки

Карина Бондаренко Світ 09:53, 23.03.2021

В Ізраїлі 30 березня відбудуться дострокові вибори в однопалатний парламент Кнесет, до складу якого входять 120 депутатів.

Це будуть четверті парламентські вибори за останні два роки, повідомляє "Інтерфакс". Згідно з соціологічними опитуваннями, гонка знову буде напружена. Ізраїльтяни не виключають, що ситуація може зайти в глухий кут і привести до п'ятих виборів.

Відзначається, що політична криза в Ізраїлі почалася в 2019 році. Протягом двох останніх років праві і ліві партії отримували в парламенті майже однакову кількість місць, що перешкоджало формуванню уряду.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що країна стала першою в світі, яка перемогла коронавірус. За його словами, це стало можливо завдяки швидкому й ефективному кампанії вакцинації від COVID-19.

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