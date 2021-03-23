В Израиле состоятся досрочные выборы в парламент: четвертый раз за два года

Карина Бондаренко Мир 09:53, 23.03.2021

В Израиле 30 марта состоятся досрочные выборы в однопалатный парламент Кнессет, в состав которого входят 120 депутатов.

Это будут четвертые парламентские выборы за последние два года, сообщает "Интерфакс". Согласно социологическим опросам, гонка снова будет напряженная. Израильтяне не исключают, что ситуация может зайти в тупик и привести к пятым выборам.

Отмечается, что политический кризис в Израиле начался в 2019 году. В течение двух последних лет правые и левые партии получали в парламенте почти одинаковое количество мест, что препятствовало формированию правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, чтострана стала первой в мире, победившей коронавирус. По его словам, это стало возможно благодаря быстрой и эффективной кампании вакцинации от COVID-19.

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