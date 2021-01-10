В Ізраїлі назвали можливу дату закінчення вакцинації від COVID-19

До кінця березня в Ізраїлі планують провести вакцинацію від COVID-19 всіх громадян країни старших за 16 років.

Про це повідомило видання Xinhuanet з посиланням на слова прем'єр-міністра країни Біньяміна Нетаньяху. Він став першим ізраїльтянином, який отримав обидві дози вакцини від коронавірусу.

За три тижні після першого щеплення Нетаньяху зробили друге в медичному центрі Шиба в Тель-Авіві увечері 9 січня.

Перед проведенням другого уколу Нетаньяху повідомив, що наступного тижня очікується доставка ще кількох мільйонів доз.

"Це дозволить нам зробити щеплення всім громадянам Ізраїлю старшим 16 років... до кінця березня 2021 року", – сказав прем'єр-міністр.

Більше 1 мільйона ізраїльтян були вакциновані першою дозою вакцини, що склало майже десяту частину населення країни. Пріоритет було віддано людям старше за 60 років і медичному персоналу.

Станом на 10 січні в Ізраїлі зареєстровано більше 380 тисяч випадків інфікування коронавірусом. Померли від хвороби понад 3,6 тисяч осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль став першою державою в світі, де провакцинували від COVID-19 близько 10% населення країни.

В країнах Європи також стартувала масова вакцинація від COVID-19. Використовують препарат від Pfizer і BioNTech – єдиний, який схвалили для використання регулювальні органи Європейського Союзу. Щеплення, зокрема, отримують люди із груп ризику у Франції,