В Індонезії впав Boeing: у мережу потрапило відео з пасажирами перед посадкою

У мережі з'явилося відео можливих пасажирів літака авіакомпанії Sriwijaya Air, який зазнав аварії в Індонезії 9 січня, перед посадкою.

Одна з жінок, яка, ймовірно, летіла цим рейсом, виклала в своєму Instagram ролик, у якому зображено дітей, що стрибають і радіють в аеропорту Джакарта (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Відзначимо, що поки невідомо, чи були вони на борту лайнера, що розбився.

Нагадаємо: Boeing 737-500 вилетів зі столиці Індонезії Джакарти вдень 9 січня і прямував у Понтіак. Через кілька хвилин після зльоту, зв'язок із ним зник. Літак зазнав аварії – він впав у Яванське море. Усі подробиці трагедії, а також інформація про жертв, уточнюється.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на борту літака авіакомпанії Sriwijaya Air, з яким був втрачений зв'язок після вильоту з аеропорту Джакарти (Індонезія), перебувало 62 людини.