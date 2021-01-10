В Індонезії виявили ймовірне місце падіння пасажирського Boeing 737

Індонезійські дайвери 10 січня виявили в Яванському морі частини уламків Boeing 737-500 авіакомпанії Sriwijaya Air, який днем раніше із 62 людьми на борту зазнав аварії незабаром після вильоту з Джакарти.

Зокрема, рятувальники витягли з води на глибині 23 метри уламки фюзеляжу з реєстраційними деталями пасажирського авіалайнера. Про це повідомляє Associated Press.

"Ми отримали звіти від групи водолазів про те, що видимість у воді хороша і ясна, що дозволяє виявити деякі частини літака. Ми впевнені, що саме тут він розбився", – цитує видання слова головного командувача ПС Індонезії Хаді Тьяджанто.

Рятувальна операція

Він додав, що раніше їм доводилося витягувати з поверхні води тіла жертв авіакатастрофи, предмети одягу і обрізки металу.

Представник поліції Джакарти Юсрі Юнус повідомив, що від пошуково-рятувального агентства було отримано дві сумки, інформує ВВС.

ВВС

"У першій сумці були речі пасажирів, в іншій – частини тіл. Ми все ще займаємося встановленням цих знахідок", – сказав він.

Рятувальники сподіваються, що поточні погодні умови в морі, як і раніше будуть хорошими, щоб вони могли продовжити пошуки.

Дайвери знайшли в Яванському морі частини уламків Boeing 737-500

Зазначається, що перерва в пошуках рейсу Sriwijaya Air трапилася після того, як гідроакустичні обладнання на військовому кораблі виявило сигнал із літака в місці, яке відповідало координатами від останнього контакту, здійсненого пілотами перед зникненням літака вдень 9 січня.

Досі неясно, що стало причиною аварії. На борту перебувало 62 особи, тих, хто вижив в авіакатастрофі, немає.

Карта польоту Boeing 737-500 ВВС

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