В Індонезії дістали першу "чорну скриньку" Boeing 737, який впав у море

В Індонезії водолази збройних сил країни дістали з дна Яванського моря першу "чорну скриньку" літака Boeing 737-524 авіакомпанії Sriwijaya Air, який розбився 9 січня.

Про це повідомило видання Detik. Йдеться про самописець польотних даних FDR.

Пристрій, який підняли з дна, доставили до порту Північної Джакарти.

Командувач збройних сил Індонезії Хаді Тджахджанто повідомив, що мовний самописець CVR, вочевидь, буде піднято на сушу в найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Тджахджанто заявив, що водолази спочатку виявили маячок самописця й ідентифікували місцеположення двох "чорних ящиків" рейсу SJ 182.

Зазначимо, що CVR розділений на 3 частини. Перша – це блок, який з'єднує "чорну скриньку" з записуваним інструментом. Друга – блок, у якому розташовані записувальні інструменти, наприклад касета, компакт-диск або чип.

Третя частина – це підводний локаторний маяк (ULB) або підводний акустичний маяк. Сигнал від ULB можна відстежити, якщо літак впаде в воду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний комітет з безпеки на транспорті Індонезії вже отримав запис розмови пілотів літака Sriwijaya Air SJ182, який розбився 9 січня, з диспетчерами.