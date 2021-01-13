В Естонії уряд пішов у відставку через корупційний скандал

Прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас заявив про намір покинути посаду через корупційний скандал, що розгорівся довкола провідної правлячої Центристської партії, головою якої він є. Слідом за ним у відставку йде і весь уряд.

Про намір подати заяву президенту країни Керсти Кальюлайд він повідомив громадянам через журналістів 13 січня, передає "Інтерфакс Україна". Примітно, що в розслідуванні прямо не вказано про винуватість чиновника, але він, на відміну від українських, вважає себе відповідальним за "свавілля".

"Я віднесу президенту свою заяву про відставку. З моєю заявою нинішня урядова коаліція припиняє існування", – заявив Ратас.

За його словами, оприлюднені прокуратурою підозри в корупції в партії Центру "не означають, що хтось однозначно винен, але вони неминуче кидають серйозну тінь на всіх причетних".

Прем'єр зазначив, що в такій ситуації "здається однозначно правильним виходом у відставку дати можливість пролити світло на всі обставини і досягти ясності".

Ратас додав, що, незважаючи на прийняту політичну відповідальність, як прем'єр-міністр він не ухвалював зловмисних або свідомо неправильних рішень.

Політик зв'язувався з генеральним прокурором і генеральним директором поліції безпеки, які підтвердили, що у них немає ніяких підозр щодо особисто прем'єра.

12 січня поліція безпеки Естонії пред'явила підозри в корупції партії Центру як юридичній особі, а також 5 фізичним особам, зокрема генеральному секретарю партії Михайлу Корбу, раднику міністра фінансів Керсті Крахту, підприємцю Хіллару Тедеру і ще двом особам, імена яких не розголошуються.

Згідно з підозрою, бізнесмен Тедер і Корб домовилися в 2020 році, що Тедер пожертвує партії перед місцевими виборами до €1 млн євро, а у відповідь пов'язана з ним фірма Porto Franco отримає через створений міністерством економіки і комунікації фонд KredEx кредит у €40 млн.

У третьому кварталі 2020-го Тедер зробив два пожертвування партії Центру 1 липня і 9 вересня – по €30 тис. Рада KredEx обговорила виділення кредиту Porto Franco на початку липня, а уряд схвалив його 3 вересня.

Тедер і Крахт також підозрюються в угоді про відмивання грошей, укладеної з метою приховування передачі хабара.

Як видно, ім'я прем'єра Естонії Юрі Ратаса в скандалі навіть не фігурує. Чого не скажеш, наприклад, про Україну. У нас представники монобільшості – "слуги народу" – були замішані в низці корупційних скандалів, але відставок через це українці не бачили.

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