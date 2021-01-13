В Эстонии правительство ушло в отставку из-за коррупционного скандала

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас заявил о намерении покинуть должность из-за разгоревшегося коррупционного скандала вокруг ведущей правящей Центристской партии, председателем которой он является. Вслед за ним в отставку уходит и все правительство.

О намерении подать заявление президенту страны Керсти Кальюлайд он сообщил гражданам через журналистов 13 января, передает "Интерфакс Украина". Примечательно, что в расследовании прямо не указано о виновности чиновника, но он, в отличие от украинских, считает себя ответственным за "беспредел".

"Я отнесу президенту свое заявление об отставке. С моим заявлением нынешняя правительственная коалиция прекращает существование", – заявил Ратас.

По его словам, обнародованные прокуратурой подозрения в коррупции в партии Центра "не означают, что кто-то однозначно виноват, но они неизбежно бросают серьезную тень на всех сопричастных".

Премьер отметил, что в такой ситуации "кажется однозначно правильным уходом в отставку дать возможность пролить свет на все обстоятельства и достичь ясности".

Ратас добавил, что, несмотря на принятую политическую ответственность, как премьер-министр он не принимал злонамеренных или заведомо неправильных решений.

Политик связывался с генеральным прокурором и генеральным директором полиции безопасности, которые подтвердили, что у них нет никаких подозрений в отношении лично премьера.

12 января полиция безопасности Эстонии предъявила подозрения в коррупции партии Центра как юридическому лицу, а также 5 физическим лицам, в том числе генеральному секретарю партии Михаилу Корбу, советнику министра финансов Керсти Крахт, предпринимателю Хиллару Тедеру и еще двум лицам, имена которых не разглашаются.

Согласно подозрению, бизнесмен Тедер и Корб договорились в 2020 году, что Тедер пожертвует партии перед местными выборами до €1 млн евро, а в ответ связанная с ним фирма Porto Franco получит через созданный министерством экономики и коммуникации фонд KredEx кредит в €40 млн.

В третьем квартале 2020-го Тедер сделал два пожертвования партии Центра: 1 июля и 9 сентября – по €30 тыс. Совет KredEx обсудил выделение кредита Porto Franco в начале июля, а правительство одобрило его 3 сентября.

Тедер и Крахт также подозреваются в соглашении об отмывании денег, заключенном с целью сокрытия передачи взятки.

Как видно, имя премьера Эстонии Юри Ратаса в скандале даже не фигурирует. Чего не скажешь, например, об Украине. У нас представители монобольшинства – "слуги народа" – были замешаны в ряде коррупционных скандалов, но отставок из-за этого украинцы не видели.

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