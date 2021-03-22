В Англії влаштували багатотисячний протест і напали на поліцію. Фото

У Великобританії в Брістолі 21 березня пройшов багатотисячний протест проти закону про поліцію і злочинність, який переріс у бійки з поліцією.

Протестувальники, які проти розширення повноважень правоохоронців, підпалили дві поліцейські машини, розбили вікна у відділі, намалювали графіті та напали на силовиків, повідомляє ВВС (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Унаслідок бійок в одного поліцейського була зламана рука, а в іншого зламані ребра. Уточнюється, що поліція, щоб навести лад на вулицях міста, вивела собак.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, 20 березня біля Офісу президента України в Києві відбулася акція прихильників засудженого в Одесі Сергія Стерненка, яка спочатку проходила спокійно, але потім там сталися погроми.