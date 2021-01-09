Усі жителі Китаю отримають вакцину від коронавірусу безкоштовно – влада

Жителі Китаю зможуть безкоштовно зробити щеплення від COVID-19, як тільки вакцини стануть загальнодоступними.

Про це на брифінгу заявив представник Національної комісії охорони здоров'я Чжен Чжунвей, передає The Guardian. Він зазначив, що хоча виробництво і транспортування вакцин вимагає витрат, уряд може безкоштовно надавати їх людям.

"Нашим людям не потрібно платити ні цента за вакцину", – сказав він.

Як зазначив заступник голови держкомітету з питань охорони здоров'я КНР Цзен Ісинь, під час проведення вакцинації, яка почалася в країні 15 грудня, були виявлені випадки, коли в деяких місцях з населення стягувалася плата за вакцину. Після цього влада країни опублікувала розпорядження, згідно з яким "цю ситуацію необхідно було оперативно виправити".

За його словами, у Китаї було введено уже понад 9 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

Ісинь уточнив, що на першому етапі вакцину отримають інспектори митної служби, медичні працівники, співробітники, чия робота пов'язана з імпортованою замороженою продукцією, співробітники, зайняті в сфері морських і авіаційних перевезень, працівники ринків морепродуктів, а також громадського транспорту.

Крім того, вакцинацію проведуть й особам, які відправляються на роботу або навчання в країни зі складною епідеміологічною ситуацією.

На другому етапі, коли вакцина вже надійде на ринок або підвищаться обсяги її виробництва, коло тих, кого щеплюватимуть буде розширено, уточнив він.

Нагадаємо, китайська влада дала умовний дозвіл на широке використання вакцини проти коронавірусу, яку розробив державний виробник ліків Sinopharm. Її заявлена ефективність – 79%.

Україна вже підписала перший контракт про постачання китайської вакцини і в максимально короткі терміни отримає ще 1,9 мільйона доз такого препарату (вартість однієї становить 504 гривні).

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий спалах захворюваності COVID-19 в Китаї зафіксували 4 січня. Тоді в країні за добу виявили 70 нових випадків.