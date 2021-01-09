Все жители Китая получат вакцину от коронавируса бесплатно – власть

Жители Китая смогут бесплатно привиться от COVID-19, как только вакцины станут общедоступными.

Об этом на брифинге заявил представитель Национальной комиссии здравоохранения Чжэн Чжунвэй, передает The Guardian. Он отметил, что хотя производство и транспортировка вакцин требует затрат, правительство может бесплатно предоставлять их людям.

"Нашим людям не нужно платить ни цента за вакцину", – сказал он.

Как отметил замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь, в ходе проведения вакцинации, которая началась в стране 15 декабря, были выявлены случаи, когда в некоторых местах с населения взымалась плата за вакцину. После этого власти страны опубликовали распоряжение, согласно которому "данную ситуацию необходимо было оперативно исправить".

По его словам, в Китае было введено уже более 9 миллионов доз вакцины против COVID-19. Из этого общего количества с середины декабря было администрировано более 7 миллионов.

Исинь уточнил, что на первом этапе вакцину получат инспекторы таможенной службы, медицинские работники, сотрудники, чья работа связана с импортированной замороженной продукцией, сотрудники, занятые в сфере морских и авиационных перевозок, работники рынков морепродуктов, а также общественного транспорта.

Кроме того, вакцинацию проведут и лицам, которые отправляются на работу или учебу в страны со сложной эпидемиологической ситуацией.

На втором этапе, когда вакцина уже поступит на рынок или повысятся объемы ее производства, круг вакцинируемых будет расширен, уточнил он.

Напомним, китайская власть дала условное разрешение на широкое использование вакцины против коронавируса, которую разработал государственный производитель лекарств Sinopharm. Ее заявленная эффективность – 79%.

Украина уже подписала первый контракт о поставках китайской вакцины и в максимально короткие сроки получит еще 1,9 миллиона доз такого препарата (стоимость одной составляет 504 гривни).

Как сообщал OBOZREVATEL, новую вспышку заболеваемости COVID-19 в Китае зафиксировали 4 января. Тогда в стране за сутки обнаружили 70 новых случаев.